Российский голкипер Андрейанов продолжит карьеру в клубе КХЛ «Сочи»

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев отметил большой потенциал 19-летнего голкипера и подчеркнул, что приглашение Андрейанова соответствует курсу клуба на развитие молодых игроков и помощь им в раскрытии лучших качеств для достижения высоких результатов.