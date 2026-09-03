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Регионы России

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Российский голкипер Андрейанов продолжит карьеру в клубе КХЛ «Сочи»

Российский голкипер Андрейанов продолжит карьеру в клубе КХЛ «Сочи»

Генеральный менеджер «Сочи» Алексей Бабинцев отметил большой потенциал 19-летнего голкипера и подчеркнул, что приглашение Андрейанова соответствует курсу клуба на развитие молодых игроков и помощь им в раскрытии лучших качеств для достижения высоких результатов.

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