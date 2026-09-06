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Татар-информ

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Юрист Матюшенков предупредил о штрафе за неправильную установку вытяжки

Юрист Матюшенков предупредил о штрафе за неправильную установку вытяжки

Неправильная установка кухонной вытяжки может обернуться для собственника жилья штрафом в размере до 2,5 тыс.

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