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Покушается ли Россия на свободу Мерца?

Покушается ли Россия на свободу Мерца?

Канцлер ФРГ взбешен провалом своей партии на выборах в земле Саксония-Анхальт, и это не удивительно. Правящий Христианско-демократический союз во главе с Мерцем получил жалкие 17.

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