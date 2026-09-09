В Липецкой области пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды в ночь на 10 сентября

В Липецкой области ожидается до 8 метеоров в час в ночь с 9 на 10 сентября.В эти дни над Липецкой областью можно наблюдать метеорный поток Эпсилон-Персеиды.
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