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Новости Липецка

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В Липецкой области пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды в ночь на 10 сентября

В Липецкой области пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды в ночь на 10 сентября

В Липецкой области ожидается до 8 метеоров в час в ночь с 9 на 10 сентября.В эти дни над Липецкой областью можно наблюдать метеорный поток Эпсилон-Персеиды.

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