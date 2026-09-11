Большой рост — большие трудности: как страдает один из самых высоких людей в мире

Один из самых высоких людей в мире сейчас борется за жизнь в лондонском приюте. Рост Хуссейна Бисада (Hussein Bisad) — 2,32 м.
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