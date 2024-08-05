Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

Московский Кремль© РИА Новости / Наталья Селиверстова В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, следует из анализа РИА Новости последних данных стран "Большой двадцатки".
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