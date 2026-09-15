Жителя Малоярославецкого округа арестовали за неуплату алиментов

Долг по алиментам на двоих детей составил 600 тысяч рублей, мужчина также игнорировал назначенные судом обязательные работы.
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