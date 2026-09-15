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Калужские новости

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Жителя Малоярославецкого округа арестовали за неуплату алиментов

Жителя Малоярославецкого округа арестовали за неуплату алиментов

Долг по алиментам на двоих детей составил 600 тысяч рублей, мужчина также игнорировал назначенные судом обязательные работы.

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