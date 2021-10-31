Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

Вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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