Основатель “Рыбаря” назвал рывок на Киев невероятным

Создатель телеграм-канала "Рыбарь" в специальном интервью RTVI рассказал о перспективах российской военной операции на Украине<strong>Наступление российских войск на Киев в настоящее время является невероятным, боевые действия будут продолжаться как минимум до «полного освобождения» ДНР.