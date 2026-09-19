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Шопинг в Шанхае: риски и ограничения для россиян назвали в Китае

Шопинг в Шанхае: риски и ограничения для россиян назвали в Китае

Российских туристов в Шанхае всё чаще интересуют походы по магазинам вместо экскурсий. Однако, не все товары можно свободно ввезти на родину – могут возникнуть и проблемы.

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