Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября сообщил, что еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на столицу, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии