В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии на развитие малого бизнеса

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города Бикин.
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