Западная Украина рискует остаться без газа и света уже этой осенью Юлия ЧелкановаМэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что в сентябре-октябре российские войска могут значительно усилить удары по западным регионам Украины, и призвал готовить альтернативные источники водоснабжения и децентрализованные котельные.