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Западная Украина рискует остаться без газа и света уже этой осенью

Западная Украина рискует остаться без газа и света уже этой осенью

Западная Украина рискует остаться без газа и света уже этой осенью Юлия ЧелкановаМэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что в сентябре-октябре российские войска могут значительно усилить удары по западным регионам Украины, и призвал готовить альтернативные источники водоснабжения и децентрализованные котельные.

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