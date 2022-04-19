Четыре противолодочных самолёта Ил-38 провели 8-часовой полёт над Тихим океаном в ходе учения

Четыре противолодочных самолёта Ил-38 провели 8-часовой полёт над Тихим океаном в ходе учения

В ходе учения самолёты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах.

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