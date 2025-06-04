Avia.pro - СМИ В Ростове-на-Дону, во дворе жилого дома на улице Зорге, произошёл инцидент, который едва не закончился трагедией.
Приезжий при разборке с русской женщиной достал АК-47, но русские мужики быстро прибежали на подмогу
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаки охренели куда Бастрыкин и гарант смотрят? Кишлачные ишаки уже в открытую запугивают россиян надеясь на ишачьи диаспоры. Пора уже напомнить черножопым тварям кто в России хозяин и напомнить им 80е и 90е. Убей ишака очисти Россию от кишлака. Раньше за ножик в ксрмане статью получиь можно было лет 7 а сейчас ишаки с автоматами разъезжают. Тупая отиазка нашел на улице и вез садавать в полицию. Пора чистки в мвд устроить.
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25 мин.
Helen
Они твари конченные, это все поняли, но твари (причем гораздо более) и те кто берет мзду от этих ишаков
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17 мин.
Eduard
Надо патрули из крепких людей создавать,удостоверение раздать.Ну как "народные дружины"
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14 мин.
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