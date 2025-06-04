Приезжий при разборке с русской женщиной достал АК-47, но русские мужики быстро прибежали на подмогу

АЛЕКСАНДР Крымский

Ишаки охренели куда Бастрыкин и гарант смотрят? Кишлачные ишаки уже в открытую запугивают россиян надеясь на ишачьи диаспоры. Пора уже напомнить черножопым тварям кто в России хозяин и напомнить им 80е и 90е. Убей ишака очисти Россию от кишлака. Раньше за ножик в ксрмане статью получиь можно было лет 7 а сейчас ишаки с автоматами разъезжают. Тупая отиазка нашел на улице и вез садавать в полицию. Пора чистки в мвд устроить.