Во Владимире сотрудники полиции приняли участие в межведомственном рейде по местам неорганизованного купания граждан

Во Владимире проведён межведомственный рейд по местам неорганизованного купания граждан. В рейде приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области и УМВД России по городу Владимиру, регионального МЧС, Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области, представители средств массовой информации.
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