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Посол Эфиопии Аргау рассказал, что в его стране носят с собой фото Путина из-за большого уважения к президенту РФ

Посол Эфиопии Аргау рассказал, что в его стране носят с собой фото Путина из-за большого уважения к президенту РФ

В Эфиопии любят Российскую Федерацию и уважают ее лидера Владимира Путина. В этой стране фото президента РФ даже носят с собой.

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