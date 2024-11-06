Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу

Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, свидетельствует прогноз Fox News.
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