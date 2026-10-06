Тайный бизнес семьи Трампа сорвал важный закон

Криптовалютные проекты семьи президента США Дональда Трампа стали главным препятствием для продвижения в Сенате «Закона о ясности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым