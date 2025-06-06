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Царьград

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В Белгороде дрон ударил в здание, где был губернатор Гладков. БПЛА ранил мирного

В Белгороде дрон ударил в здание, где был губернатор Гладков. БПЛА ранил мирного

Утром БПЛА поразил здание Октябрьского районного суда, где находился губернатор Вячеслав Гладков. В результате второго удара пострадал прохожий.

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