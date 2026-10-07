Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Петровича Сальникова

Председатель СК России выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Петровича Сальникова

Ушёл из жизни выдающийся российский учёный‑правовед доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный сотрудник МВД России Виктор Петрович Сальников.

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