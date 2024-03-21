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Эксперт Бонд назвал самый полезный для здоровья вид чая

Эксперт Бонд назвал самый полезный для здоровья вид чая

Существует несколько основных видов чая, которые различаются по степени ферментации и способу сушки. Зеленый чай является наименее ферментированным, в то время как черный чай проходит более длительную сушку.

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