Сергей Пенкин отменяет свои концерты в Дубае

Певец Сергей Пенкин отменил концерты в декабре и перенес их на лето. Известный вокалист Сергей Пенкин опроверг, что отменил концерт в Дубае из-за церемонии присвоения ему звания заслуженного артиста России.
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