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Регион 29

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Молодежь Архангельска почтила память жертв теракта в Подмосковье 

К акции присоединились и случайные прохожие, не знавшие о мероприятии заранееК акции присоединились и случайные прохожие, не знавшие о мероприятии заранееВ Архангельске в память о погибших в «Крокус Сити Холле» лидеры молодежных и патриотических организаций собрались у стелы «Архангельск — город воинской славы», зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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