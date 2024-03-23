Молодежь Архангельска почтила память жертв теракта в Подмосковье 

К акции присоединились и случайные прохожие, не знавшие о мероприятии заранееК акции присоединились и случайные прохожие, не знавшие о мероприятии заранееВ Архангельске в память о погибших в «Крокус Сити Холле» лидеры молодежных и патриотических организаций собрались у стелы «Архангельск — город воинской славы», зажгли свечи, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.