Пингвинчик, который услышал звезду На самом краю Антарктиды, там, где ледяные скалы спускаются к морю, а ветер умеет насвистывать сразу на семи языках, стоял городок Синие Фонарики.
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