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Афганский облом: эксперт объяснил провал военной операции США

Афганский облом: эксперт объяснил провал военной операции США

Ровно 20 лет назад, в октябре 2001 года, началось американское вторжение в Афганистан. Недавний стремительный уход американцев из этой страны, больше похожий на паническое бегство, вызывает много вопросов.

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