Победителя Карпина критикуют комментаторы. А в Бразилии прерван матч с Аргентиной

Информационный марафон - стартуемСпортПобедителя Карпина критикуют комментаторы. А в Бразилии прерван матч с АргентинойФутболисты сборной России под руководством Валерия Карпина одержали победу на Кипре (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ПоляковОб игре сборной России сказано много, очень много, и только чудо, победа в гостях над хорватами или осечка их в играх с другими соперниками, сделает Россию первой в отборочной группе. Возмущает подлость бразильцев, которые прервали игру, чтобы депортировать аргентинцев, которые нарушили миграционные правила, как будто сделать это нельзя было до свистка арбитра! Так что всё свидетельствует о том, что это была заранее подготовленная провокация, за неё не техническое поражение следует применить, а дисквалификацию Бразилии на пять или десять лет!Комментировать
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