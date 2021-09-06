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Победителя Карпина критикуют комментаторы. А в Бразилии прерван матч с Аргентиной

Футболисты сборной России под руководством Валерия Карпина одержали победу на Кипре (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

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Валентин Поляков
Об игре сборной России сказано много, очень много, и только чудо, победа в гостях над хорватами или осечка их в играх с другими соперниками, сделает Россию первой в отборочной группе. Возмущает подлость бразильцев, которые прервали игру, чтобы депортировать аргентинцев, которые нарушили миграционные правила, как будто сделать это нельзя было до свистка арбитра! Так что всё свидетельствует о том, что это была заранее подготовленная провокация, за неё не техническое поражение следует применить, а дисквалификацию Бразилии на пять или десять лет!

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