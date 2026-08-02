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Смоленская Газета

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Губернатор Смоленской области традиционно подвёл итоги рабочей недели

Губернатор Смоленской области традиционно подвёл итоги рабочей недели

Губернатор Смоленской области Василий Анохин традиционно подвёл итоги рабочей недели. Среди отмеченных губернатором событий: Рабочая встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным: обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия, реализация совместных проектов; заседание Правительства Смоленской области, на котором обсудили вопросы дополнительного образования юных смолян; продолжение работ по сохранению Смоленской Крепостной стены и костёла; посещение губернатором строящегося лечебного корпуса Смоленской областной детской клинической больницы; визит губернатора в Смоленскую областную клиническую больницу.

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