Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Айлендерс»

«Питтсбург» в гостях забросил семь шайб и не оставил шансов «Айлендерс». В ночь на 28 декабря в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».