«Смешарики» собрали все саундтреки и выпустили альбом

«Смешарики» выпустили альбом из трех частей «Темы», вместивший инструментальные саундтреки из всех серий за более чем двадцать лет, — это 176 композиций из анимационного сериала, созданные Мариной Ландой и Сергеем Васильевым.
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