Telegram вернулся: приложение снова доступно в App Store

Причины временного исчезновения Telegram из поиска App Store официально не назывались Мессенджер Telegram вновь стал доступен для скачивания в App Store после временного сбоя, из-за которого пользователи iPhone не могли найти приложение в магазине Apple.
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