Соседка устроила скандал из-за того, что я хожу дома на костылях. Даже в полицию пожаловалась

F I

У меня на коленях две операции в разные годы , проблемы порзвоночника и тоже нужны были костыли , а далее на пожизненно ( складные) трости всех мастей И есть с фонариком ,есть на 4 присоски ,есть с шипом при гололеде ... Если бы вызывала стуком беспокойство соседям снизу, без обид обмотала костыль или трость . Благо , на десятилетия со всех сторон хорошие соседи ,общение.