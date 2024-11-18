ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Парнокопытное, тебя за язык я не тянула. Тебе сказала я много раз - не пиши мне никогда. Забудь мой ник как страшный ...Налог на бездетно...
  • Майя Majesty
    Да там не просто быдло. Там больные на головку люди.Соседка устроила ...
  • Владимир Соколов
    и то правда))зачем бабе думать, если в нее уже давно вложили правильный ответ😂Стыдят только мат...

Соседка устроила скандал из-за того, что я хожу дома на костылях. Даже в полицию пожаловалась

Соседка устроила скандал из-за того, что я хожу дома на костылях. Даже в полицию пожаловалась

Я сам отец, у нас с супругой сынишка в пятом классе, но не устаю иногда удивляться наглости и бестактности отдельных мамаш.

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Комментарии
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F I
У меня на коленях две  операции в разные  годы , проблемы порзвоночника   и тоже нужны были костыли , а далее  на пожизненно ( складные) трости  всех мастей И есть с фонариком ,есть на 4 присоски  ,есть  с шипом при гололеде  ... Если бы вызывала  стуком  беспокойство соседям снизу, без обид обмотала костыль или трость . Благо , на десятилетия со всех сторон хорошие соседи ,общение.
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8 час.
Добрый Кот
С женщинами воевать, конечно, нехорошо, но с быдлом нужно. Ибо быдло не имеет пола.
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4 час.
Майя Majesty
Да там не просто быдло. Там больные на головку люди.
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1 час.

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