Я сам отец, у нас с супругой сынишка в пятом классе, но не устаю иногда удивляться наглости и бестактности отдельных мамаш.
Соседка устроила скандал из-за того, что я хожу дома на костылях. Даже в полицию пожаловалась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
У меня на коленях две операции в разные годы , проблемы порзвоночника и тоже нужны были костыли , а далее на пожизненно ( складные) трости всех мастей И есть с фонариком ,есть на 4 присоски ,есть с шипом при гололеде ... Если бы вызывала стуком беспокойство соседям снизу, без обид обмотала костыль или трость . Благо , на десятилетия со всех сторон хорошие соседи ,общение.
Ответить
8 час.
Добрый Кот
С женщинами воевать, конечно, нехорошо, но с быдлом нужно. Ибо быдло не имеет пола.
Ответить
4 час.
Майя Majesty
Да там не просто быдло. Там больные на головку люди.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии