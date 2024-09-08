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CNN: ВСУ взяли на вооружение термитную смесь по рецепту немецких нацистов

CNN: ВСУ взяли на вооружение термитную смесь по рецепту немецких нацистов

Вооруженные формирования Украины начали применять дроны с зажигательной смесью.Вооруженные формирования Украины используют так называемые дроны-драконы с термитной смесью по рецепту нацистов времен гитлеровской Германии.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Еще больше уничтожать на их территориях инфраструктуру ,все в пыль! Не понимают по хорошему!
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15 час.
Акимова Татьяна
Смешать всю хохляндию с землей.А иначе-ядерная война!
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14 час.

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