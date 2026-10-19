В Челябинской области гидрометцентр предупредил жителей об опасных погодных явлениях. Сегодня во второй половине дня, ночью и днём 20 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и более.
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