Дмитрий Песков вызвал бурю оваций: вышел на лед во время юбилейного шоу супруги

Дмитрий Песков встал на коньки и станцевал на льду с Навкой в ее юбилей Пресс-атташе российского президента посетил ледовое шоу «Больше, чем шоу», в котором участвовала его супруга, знаменитая олимпийская чемпионка Татьяна Навка.