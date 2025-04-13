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Дмитрий Песков вызвал бурю оваций: вышел на лед во время юбилейного шоу супруги

Дмитрий Песков вызвал бурю оваций: вышел на лед во время юбилейного шоу супруги

Дмитрий Песков встал на коньки и станцевал на льду с Навкой в ее юбилей Пресс-атташе российского президента посетил ледовое шоу «Больше, чем шоу», в котором участвовала его супруга, знаменитая олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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