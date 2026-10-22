В обзоре представлены облигации трех компаний, торгующиеся на Мосбирже, с указанием их доходности и рейтинга надежности по национальной шкале.
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