Электрификация России при Николае II

Читаю советский учебник за 9-й класс. Там в деталях рассказано, как конкретно большевики устроили в Петрограде классический майдан — ударили в спину воюющую Россию и организовали на радость немцам Февральскую революцию.
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