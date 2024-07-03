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Диетологи назвали сок, который очищает кровь

Диетологи назвали сок, который очищает кровь

Напиток следует употреблять между приемами пищи для лучшего эффекта.В борьбе с накоплением холестерина и других вредных веществ в крови, которые могут нанести вред сосудам и органам, диетологи выделяют свекольный сок как одно из лучших средств для ее очищения.

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