Госдеп: США пока не разрешили ВСУ наносить удары западным оружием по РФ

Соединенные Штаты Америки после переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не разрешили ВСУ наносить удары западным оружием вглубь территории России, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер 16 сентября журналистам.
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