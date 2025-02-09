Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при одном условии

По словам украинского лидера, для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев.
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