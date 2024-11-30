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Британские журналисты: Путин будет «счастливым человеком» из-за возможного отказа Зеленского от территорий

Британские журналисты: Путин будет «счастливым человеком» из-за возможного отказа Зеленского от территорий

В западной прессе обсуждают недавнее неожиданное заявление главы киевского режима. В интервью британскому новостному телеканалу Sky News Зеленский впервые с начала конфликта с Россией объявил, что допускает прекращение боевых действий в обмен на отказ от территорий, но при условии гарантии вступления Украины в НАТО.

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