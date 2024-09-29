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Царьград

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В деле Тимура Иванова обнаружили Cadillac и раритетное авто 1967 года

В деле Тимура Иванова обнаружили Cadillac и раритетное авто 1967 года

Новые автомобили появились в деле обвиняемого во взяточничестве бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова.

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