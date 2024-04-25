Джимми Батлер поиздевался над «Бостоном» после гостевой победы «Майами» (111:101)

«Майами» сравнял счет в серии с «Селтикс» (1-1) после поражения в первой встрече. Этот результат стал пятым при Эрике Споэльстра в ситуации, когда команда проигрывала матч на 20 очков, а затем побеждала с преимуществом в 10 и более в плей-офф, что является уникальным достижением.