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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозякин вышел из состава руководства «Металлурга». Шаянов назначен на должность директора по развитию («СЭ»)

Бывший форвард « Металлурга » Сергей Мозякин вышел из состава руководства клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

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