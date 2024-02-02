В Тамбовском филиале Президентской академии прошел круглый стол

В Тамбовском филиале Президентской академии состоялся круглый стол с выпускниками прошлых лет направления подготовки "Государственное и муниципальное управление", для которых диплом вуза стал успешным стартом в карьере.
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