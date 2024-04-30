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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Следующее обновление Starfield добавит карты городов и новые функции кораблестр...

Следующее обновление Starfield добавит карты городов и новые функции кораблестр...

Следующее обновление Starfield добавит карты городов и новые функции кораблестроенияBethesda Game Studios уже некоторое время обещает новый контент и функции для Starfield, и хотя обновления для космической ролевой игры не были такими значительными, как многие надеялись, появилось больше новых подробностей о том, когда их… источник.

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