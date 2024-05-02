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Закон, порядок, государство

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МЧС: ширина противопожарного барьера между населенным пунктом и лесом должна быть 1,4 метра

МЧС: ширина противопожарного барьера между населенным пунктом и лесом должна быть 1,4 метра

К пожароопасному сезону органы местного самоуправления обязаны выполнить комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров.

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