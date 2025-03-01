Медведев: неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа

Политик оценил переговоры президентов США и Украины в Вашингтоне Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, назвав ее "лютой выволочкой в Овальном кабинете".
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