Российские пилоты и бортпроводники отмечают профессиональный праздник

В пятницу, 9 февраля, свой профессиональный праздник отмечают российские пилоты, авиадиспетчеры, бортпроводники, технические работники — все те люди, благодаря которым в небо ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране.
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