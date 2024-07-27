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Politiko: Байден реформирует Верховный суд США после выдачи иммунитета Трампу

Президент США Джо Байден намерен кардинально реформировать Верховный суд страны. В частности, ожидается, что глава Белого дома будет добиваться внесения поправки в конституцию, ограничивающей иммунитет президентов.

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