Politiko: Байден реформирует Верховный суд США после выдачи иммунитета Трампу

Президент США Джо Байден намерен кардинально реформировать Верховный суд страны. В частности, ожидается, что глава Белого дома будет добиваться внесения поправки в конституцию, ограничивающей иммунитет президентов.
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